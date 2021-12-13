اليوم السابع
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المشدد 15 عاما لصاحبة محل ملابس وعامل لاتجارهما بالهيروين والحشيش ببنها

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:51 م
المشدد 15 عاما لصاحبة محل ملابس وعامل لاتجارهما بالهيروين والحشيش ببنها محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانى سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيها، لصاحبة محل ملابس وعامل، لاتجارهما بالهيروين والحشيش المخدر بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8520 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1121 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين "الهيروين والحشيش" المخدر، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط صاحبة محل ملابس وعامل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"،بدائرة مركز شرطة بنها، وبعد تقنين الإجراءات واستصدام إذن النيابة العامة، تمكنت من ضبط المتهمين وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو من مخدر الحشيش، وأيضا ما يزيد عن نصف كيلو من مخدر الهيروين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة وأدلا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها والذي أكد أنها لمخدرى الحشيش والهيروين، وجرى إحالة القضية للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


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الاتجار بالمخدرات

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الحشيش

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