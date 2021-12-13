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المالية: الرئيس السيسى مهتم بالصناعة لتقليل الواردات وتعميق المنتج المحلى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:47 م
المالية: الرئيس السيسى مهتم بالصناعة لتقليل الواردات وتعميق المنتج المحلى وزير المالية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم رفع ضريبة القيمة المضافة عن القطاعات الحيوية التى تراعى البعد الاجتماعى مثل إعفاء خدمات الصرف الصحى ومحضرات ومركزات الأعلاف كونها مهمة للثروة السمكية والحيوانية،ومدخلات صناعة الورق كونها تواجه مشاكل كثيرة،وتابع:"وحاجات تخص اللقاحات والأمصال والدم ومشتقاته وجمعه، الأدوية والمواد الفاعلة التى تدخل فى الأدوية..صناعة الدواء من الصناعات الحيوية".

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى، من دبى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن المراكب العابرة من قناة السويس أعفينها من ضريبة القيمة المضافة كل شيء يتعلق بخدمات الطيران وبعض الأشياء المرتبطة بالصناعة ومدخلات الإنتاج.

وكشف "معيط"، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجرى لقاءات مكثفة مع المسؤولين عن ملف الصناعة بشكل إسبوعى وفى بعض الأحيان تكون اللقاءات مرتين فى الأسبوع الواحد، من أجل دعم قطاع الصناعة بهدف تقليل الواردات بقدر الإمكان وتعميق الصناعة المحلية، وتابع:"الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفه الصناعة كون الصناعة بالنسبة لينا حياة أو موت".

 


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