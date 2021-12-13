القاهرة تستعد لعيد الميلاد المجيد وترفع كفاءة محيط الكنائس

كتب ـ سيد الخلفاوى

كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة بتكثيف النظافة بمحيط دور العبادة وبرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد 7 يناير المقبل، واحتفالات رأس السنة، موجها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأقسام الشرطية، لتأمين دور العبادة المسيحية.

كما وجه محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة.

وجه محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء، بتقديم تقرير أسبوعى عن مستوى شركتى النظافة بالمنطقة الشرقية والغربية، وتقيم أول بأول المنظومة الجديدة.

جاء ذلك، خلال ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي، لمحافظة القاهرة، بحضور نوابه للمناطق الأربعة، وعلاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، والمديريات والهيئات الخدمية.