اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:31 م
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التصفيات النهائية لاختيار منتخب اللياقة البدنية لأزهر الإسكندرية ..اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:24 م
التصفيات النهائية لاختيار منتخب اللياقة البدنية لأزهر الإسكندرية ..اعرف التفاصيل جانب من التدريبات
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد علاء العريان الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية،اليوم الاثنين،التصفيات النهائية للمسح الشامل للياقة البدنية لطلاب المرحلة الإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية،لاختيار منتخب الإسكندرية للمشاركة فى اللقاء القمي للياقة البدنية على مستوى الجمهورية.
 
وتشمل تمارين الجلوس من الرقود، الجري في المكان، وانبطاح ثني الذراعين، وغيرها من التمارين، كما تمت أمس التصفيات النهائية للمسح الشامل للياقة البدنية لطلاب المرحلة الابتدائية،ورافقه الدكتور أحمد حافظ منسق الدمج، وعادل حجر عضو إدارة الأمن .
 
 
كما تابع الوكيل الثقافي التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة  للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، والتي أقيمت بالمكتبة المركزية للمنطقة، تحت إشراف نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية،إكرام عباس موجه أول التربية الاجتماعية.
 
 
يذكر أن انطلقت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد،التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية، بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادى،وعبدالحميد أحمد موجه عام الرياضيات.
 
وأقيمت التصفيات بالمكتبة المركزية للمنطقة، تحت إشراف  نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، و إكرام عباس موجه أول التربية الاجتماعية، و إيمان خضر، كما تم تقييم اختبارات الطالبات من عددٍ من موجهي العلوم الشرعية والثقافية.
 
 
 

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