الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 5 مصابين انقلبت بهم سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في الصف، وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث وانقلاب السيارة، مما أسفر عن تعرضهم للإصابة بجروح وكدمات متفرقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، الذي ذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق، وعندما حاول السيطرة عليها انقلبت السيارة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في الصف، جنوب المحافظة، انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.