"اختلال عجلة القيادة".. التحقيقات تكشف تفاصيل إصابة 5 أشخاص فى حادث الصحراوى بالصف

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل حادث التصادم الذى وقع أعلى الطريق الصحراوى فى الصف، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تبين أنه أثناء استقلال المصابين سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما أسفر عن انحراف السيارة.

وتابعت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بهم، تنوع الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح فى مناطق متفرقة من الجسد، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 5 مصابين انقلبت بهم سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في الصف، وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث وانقلاب السيارة، مما أسفر عن تعرضهم للإصابة بجروح وكدمات متفرقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، الذي ذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق، وعندما حاول السيطرة عليها انقلبت السيارة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في الصف، جنوب المحافظة، انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.