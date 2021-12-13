اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:07 م
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أول كورنيش صديق لذوى الهمم .. اللمسات النهائية قبل افتتاحه فى بنى سويف.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:25 م
أول كورنيش صديق لذوى الهمم .. اللمسات النهائية قبل افتتاحه فى بنى سويف.. لايف صورة الفنان حسن عابدين على كورنيش بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كورنيش النيل بمدينة بنى سويف قبل أيام من افتتاحه. ينتظر أهالي محافظة بنى سويف، الافتتاح الرسمي لكورنيش بنى سويف السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، أن مشروع تطوير كورنيش النيل السفلى صديقا لذوي الهمم، مشيراً إلى أنه تم إعداد التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم"، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم وضمان حصولهم على كافة الخدمات بالشكل المطلوب الذي يليق بفئة هامة من المصريين.

 

أكد محافظ بنى سويف أنه تم إنشاء 6 راميات لذوي الهمم بالمنطقة رامب بالباركينج، و5 راميات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى، بالْإضافة لإنشاء حمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة، مؤكدا أن ذلك تمت مراعاته في التصميم المعماري والإنشائي للكورنيش، والذي يعتبر خطوة عملية نوعية ضمن مبادرة بنى سويف صديقة لذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة.


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