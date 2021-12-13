اليوم السابع
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أشهر سائقة تروسيكل.. الأسطى أم هناء وقفت قدام رجالة بشنبات لمساعدة زوجها.. فيديو

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:35 ص
أشهر سائقة تروسيكل.. الأسطى أم هناء وقفت قدام رجالة بشنبات لمساعدة زوجها.. فيديو نسمة ممدوح سائقة التروسيكل
المنوفية - محمد فتحى

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نسمة ممدوح صابر وشهرتها أم هناء، هى أشهر سائق تروسيكل بالمحافظة، وضعت مثالا للتحدى بشراء تروسيكل للعمل عليه لمساعدة زوجها الذى يعمل باليومية.

وتقول "نسمة" البالغة من العمر 27 عاما ومقيمة بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع": أعمل على التروسيكل منذ شهر ونصف لمساعدة زوجى الذى يعمل باليومية لكى نستطيع توفير مصاريفنا وإيجار الشقة التى نعيش فيها بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

وأضافت "نسمة"، أنها تعلمت قيادة التروسيكل في وقت قصير لرغبتها في العمل ومساعدة زوجها الذى يعمل باليومية عن طريق نجل شقيقتها، ولكى تستطيع تلبية مطالب للأسرة التى تتكون من 5 أشخاص.

وتابعت أم هناء، أنها تعمل منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة ليلا، فى نقل الخضار والخشب وكافة الأعمال لكى توفر قوت يوميها وتستطيع تسديد القسط الشهرى للتروسيكل 1400جنيه شهريا، بالإضافة إلى مصاريف الأسرة وإيجار الشقة.

وأشارت أشهر سائقة تروسيكل بمحافظة المنوفية، إلى أنها تعرضت مرة للطلاق بسبب الموارد المالية، ولأن زوجها يعمل باليومية ولديهما 3 أطفال بينهم طفل مريض يعملان على علاجه .

وتؤكد: "حفاظا على أسرتى أعمل ليلا ونهارا من أجل مساعدة زوجى،  حيث أنه يعمل باليومية، فقررت العمل معه ومساعدته عن طريق شراء التروسيكل والعمل عليه، لنقل البضائع والخضار من السوق، وأقوم بتحميل الخضار وتنزيله".

وتابعت: "الحمد ماشيه وربنا مسهلها والحمد الله وربنا يديم علينا نعمه"، وأكدت أنها منذ عملها كسائقة تروسيكل تحظى بحب ودعم كبير من قبل الأهالى فى مدينة الباجور، لتحفيزها على العمل.

وقال جارها "أحمد محمود": نسمة دى مثال للأخلاق الطبية والكفاح والنهارده صعب تلاقى زوجة تقوم وتشتغل مع زوجها وخاصة فى الشغل الثقيل زى أم هناء والتى تعمل ليلا ونهارا لمساعدة زوجها الذى يعمل باليومية فى توفير مطالب أسرتهم".

وأضاف: هناء ست بـ 100راجل لأنها بتشتغل وتتعب علشان تجيب لقمة العيش بالتعب والكفاح، بالإضافة إلى سمعتها الطبية والناس كلها فى المنطقة بيحبوها علشان هى بنت بلد وجدعة وعارفة تجيب القرش بالحلال ربنا يكرمه ويشفي لها نجلها.

وقالت آية محمود جارتها: نسمة بنت بـ 100راجل لأنها بتشغل شغل كتير جدا، بتخرج من منزلها فى الساعة العاشرة صباحا كل يوم تجرى على السعى على الرزق وأكل العيش فى جميع أنحاء المدينة والقرى لبيع الخضار على التروسيكل حتى تعود إلى منزلها ليلا.

 

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اخبار مصر

قصه كفاح

ست بـ100 راجل

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