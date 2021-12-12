49 قرية و68 تابعا تتغير فى ملوى مع حياة كريمة.. تعرف على المشروعات

المنيا -حسن عبد الغفار

بدأت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تغيير واقع مئات القرى فى محافظة المنيا، ومن بينها قرى مركز ملوى والتى تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات الجارى تنفيذها.

اليوم السابع ينشر عدد القرى والتوابع والمشروعات التى يتم تنفيذها.

1-يصل عدد القرى إلى 49 قرية بمركز ومدينة ملوى.

2- 68 تابعا للقرى الرئيسية

3- قرية المعصرة تشهد عددا من المشروعات

4- إنشاء المجمع الخدمي، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية.

5- رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة.

6- موقع انشاء الوحدة الصحية بالقرية.

7- قرية قلندول تشهد مشروعات إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والبيطرى.

8- اعمال مشروع الصرف الصحى واعمال تبطين ترعة الساحلية.

9-تنفذ مبادرة حياة كريمة فى 5 مراكز بالمحافظة بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه.

10- تضم 192 قرية بالإضافة 757 تابع.

12- تخدم ما يقرب من 3 مليون مواطن بالمحافظة.