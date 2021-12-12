اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين من المعلمين ويوجه إنذارا لمدير مدرسة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 09:17 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين من المعلمين ويوجه إنذارا لمدير مدرسة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم معلم تربية فنية بمركز الإبداع
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مصطفى سالم العراقى، معلم تربية فنية بمركز الإبداع، لجهوده وابداعه فى تصميم مجسمات فنية مستغلا تدوير مخلفات المدارس وظهور إدارة شرق ومركز الإبداع بصورة جمالية وحضارية مميزة.

كما كرم وكيل الوزارة بهية حسن محمد حسانين، معلمة الصف الأول الابتدائى بمدرسة كفر دفرية للتعليم الأساسى، وذلك لتميزها فى أداء عملها، مناشداً كل المعلمين بذل قصارى جهدهم، لخدمة الطلاب وانتظام العملية التعليمية، واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم.

وعلى جانب آخر تفقد وكيل الوزارة مدرسة مهنا للتعليم الأساسى التابعة لإدارة برج البرلس، وناقش الطلاب فى العديد من الموضوعات بعدد من المواد الدراسية، كما شرح عدداً من الدروس الخاصة باللغة الانجليزية، ودار حوار بينه وبين الطلاب عن مدى استفادتهم وممارستهم للأنشطة المدرسية، موجهاً إنذارا لمدير المدرسة لعدم نظافتها، والتأكيد على منع العقاب البدنى والنفسى، والاهتمام بنظافة المدرسة، موجهاً تكثيف المتابعات من قبل التوجيهات الفنية لرفع المستوى التعليمى للمدرسة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجولات والتفقدات لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، مثنياُ على تكريمه للمتميزين من المعلمين والمعلمات، والتوجيهات الخاصة بالنهوض بالمستوى التعليمى لعدد من الطلاب، وتكريم الطلاب الموهوبين والنابغين، موجهاً باكتشاف المواهب فى كافة المجالات وإبراز مواهبهم عبر المنصات الاعلامية.

 

وكيل تعليم كفر الشيخ شرح لطلاب مدرسة مهنا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة برج البرلس
وكيل تعليم كفر الشيخ شرح لطلاب مدرسة مهنا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة برج البرلس

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بهية حسن محمد حسانين معلمة الصف الاول الابتدائي بمدرسة كفر دفريه للتعليم الاساسي
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بهية حسن محمد حسانين معلمة الصف الاول الابتدائي بمدرسة كفر دفريه للتعليم الاساسي

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب بمدرسة ببرج البرلس
وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب بمدرسة ببرج البرلس

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم معلم تربية فنية بمركز الإبداع
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرم معلم تربية فنية بمركز الإبداع

 


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