وكيل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يكرم طالبة لتفوقها فى الأنشطة الفنية

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأحمد بكرى الموجه العام للتربية الفنية ، اليوم الأحد، الطالبة آلاء محمد محمود من معهد فتيات الشعراوى الثانوي؛ لتفوقها فى الأنشطة الفنية، ورسم الشخصيات.

حضر التكريم أحمد البرجى مدير التعليم الثانوي، وستشارك الطالبة ببعض الأعمال فى جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب الدولى القادم بالقاهرة.

يذكر أن انطلقت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطالبات للمرحلة الإعدادية، بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، وعبدالحميد أحمد موجه عام الرياضيات.

وأقيمت التصفيات بالمكتبة المركزية للمنطقة، تحت إشراف نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، و إكرام عباس موجه أول التربية الاجتماعية، و إيمان خضر، وتم تقييم اختبارات الطالبات من عددٍ من موجهى العلوم الشرعية والثقافية.