ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بمركز شباب الديابات بأخميم

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الشباب والرياضة، والأزهر، والكنيسة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان ومديرية التضامن الاجتماعى، ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، وذلك بمقر مركز شباب قرية "الديابات" بأخميم وذلك فى إطار تنفيذ الحملة التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال تحت عنوان "لسه نوارة"، والتى تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجارى.

تناولت الندوة التى حضرها عدد من أهالى وأبناء القرية التوعية بخطورة الزواج المبكر للفتيات ورأى الدين والطب فى زواج الأطفال وما يترتب عليه من آثار اجتماعية، ومخاطر صحية ونفسية.

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتنظيم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع الماضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أن الندوات استهدفت مختلف مناطق القوى العاملة منطقة وسط وتشمل مكاتب سوهاج وأخميم والكوثر وساقلته، ومنطقة شمال وتشمل مكاتب المراغة وجهينة وطهطا وطما، ومنطقة جنوب وتشمل مكاتب دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة، لافتا إلى عقد الندوات فى المنشآت وشركات القطاع الخاص التى تشملها خطة التفتيش والتوعية العمالية بمشاركة ومتابعة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بالمديرية وإدارة المرأة وتكافؤ الفرص.

وأشار "أبوزيد" أن الندوات تهدف إلى التوعية وتثقيف العمال من الجنسين (ذكور - إناث) بمدى خطورة الزواج المبكر قبل السن القانونية للزواج والمحددة حسب ما أوصى به الخبراء من الطب النفسى والبدنى، كما تناولت الندوات الأثر السيئ المترتب على الزواج المبكر سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لافتا إلى إدراج مبادرة السيد المحافظ ضمن الندوات التثقيفية والتوعوية فى الدورات التدريبية فى مراكز التدريب المهنى الثلاثة التابعة للمديرية بسوهاج والكوثر وطهطا.



حملة لسه نوارة بمركز شباب الديابات باخميم (5) (1)











