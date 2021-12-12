مياه الفيوم تنظم قافلة مائية بقرية منية الحيط بمركز أطسا

الفيوم رباب الجالى

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم : إن إدارة التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية قامت بتنفيذ قافلة مائية شاملة بقرية منية الحيط بمركز أطسا من أجل تعريف المواطنين بالمجهودات التى تبذلها الدولة والمشاريع التى تنفذها ضمن مبادرة حياه كريمة، لتنمية الريف المصرى بمركزى أطسا ويوسف الصديق.

وأشار عبدالجليل إلى أن اتجاه الدولة ومشاريعها يصبان فى مصلحة المواطن وبالتالى كان لزاما على كافة الجهات التنفيذية داخل الدولة التكاتف من أجل التواصل مع المواطنين لاطلاعهم وتعريفهم بحجم المشروعات المنفذة منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرته حياة كريمة والتى تهتم بحياة الإنسان داخل الريف المصري.

ومن هذا المنطلق أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم حملاتها التوعوية والتى تنفذها داخل القرى المستهدفة منذ إطلاق المبادرة لرفع الوعى لدى المجتمع حيث تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات داخل قرية منية الحيط بمركز اطسا تضمنت ندوة توعية للسيدات بأهمية مياه الشرب وترشيد استهلاكها والحفاظ على مصادرها من التلوث ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه نظيف صحى لكل مواطن والتخلص الأمن من الصرف الصحى بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والحفاظ على البنية التحتية التى تنفذها الدولة والتى هى ملك للمواطن كما تم تعريفهم بمبادرة حياه كريمة وعمليات المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى والتى تبلغ نحو 12 ألف متر طولى وبأقطار مختلفة من أجل استيعاب تصرفات المنازل والمواطنين نتيجة التوسع العمرانى والزيادة السكانية.

وأضاف أن الأنشطة تضمنت ورشة لتعليم السيدات على أعمال تصليح السباكة المنزليه الخفيفة من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الإهدار، وتنفيذ حملات لطرق الابواب لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياه كريمة، واستطلاع رأى للمواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة، هذا بجانب استمارة مسح ميدانى من أجل التعرف على احتياجات المواطنين.