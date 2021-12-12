مياه الشرقية تعلن الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحي القومية وإعادة الضخ

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي القومية بالزقازيق قطر 630 مم زهر مرن، والذى يخدم مدينة الزقازيق، والذي استمر العمل به عدة ساعات متواصلة، وأن الشركة سعت جاهدة خلال فترة الإصلاح، في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن. وتابع رئيس الشركة أنه تم عمل الاختبارات اللازمة للخط قبل إعادة تشغيله وضخ المياه للمواطنين.

ووجه عامر الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على الإصلاح من مهندسين وفنيين وعمال وما قدموه من جهد كبير من أجل رفع المعاناه عن المناطق المتضررة واعاده ضخ المياه للمواطنين بصوره طبيعيه . كان تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق نتيجه حدوث تسريب بالماسورة قطر 630 مم زهر مرن الرابط بين محطه صرف صحي القومية ومحطة العصلوجي، وذلك للإطمئنان على سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب مياه الصرف الصحي وعوده الحياه لطبيعتها بالمنطقه.

أوضح المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح وبداله ديزل وعدد 2 حفار وتم البدء فى اعمال الحفر وإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي قطر 630 مم بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع منذ الصباح الباكر .