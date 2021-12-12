موانئ البحر الأحمر: تداول 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و503 شاحنات و464 سيارة ملاكي و17 معدة، حيث شملت حركة الصادرات 2066 طن بضائع عامة و265 شاحنة و78 ملاكى.

كما شملت حركة الواردات 387 طن بضائع عامة و238 شاحنة و386 ملاكي، ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 107 شاحنات و43 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 86 شاحنة و1 ملاكي، كما تم مغادرة والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و6 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و19 ملاكي.

وفي ميناء نويبع ، استقبلت الميناء السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج، وتم استقبال 45 شاحنة بحمولة 288 طن و99 طن ترانزيت و3 ملاكي إلي ليبيا وتصدير 88 شاحنة بحمولة 2066 طنا و3 سيارة ملاكى.

كما استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3 قادمة من جدة بحمولة 339 سيارة و 17 معدة وتم مغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة بحمولة 50 سيارة.