اليوم السابع
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منطقة الإسكندرية الأزهرية تعقد مقابلات للطلاب المتقدمين لنظام الدمج

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:27 م
منطقة الإسكندرية الأزهرية تعقد مقابلات للطلاب المتقدمين لنظام الدمج لجنة الدمج بأزهر الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية بإشراف علاء العريان الوكيل الثقافى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مقابلة التلاميذ المتقدمين لنظام الدمج التعليمى بالمعاهد الدامجة بالإسكندرية، وفق قرار فضيلة وكيل الأزهر، وفى إطار تطبيق نظام الدمج التعليمى بالأزهر الشريف.

تشكلت اللجنة من مصطفى بهى مدير إدارة التعليم الابتدائي، و أحمد سمير منسق الدمج، والدكتوره جيهان فؤاد طبيب التأمين الصحى بالإسكندرية، وتمت المقابلة للتأكد من مطابقة الأوراق والمستندات لحالات التلاميذ الفعلية، وتم قبول التلاميذ للعام الدراسى الحالى 2021/2022 م.

يذكر أن الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و عبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، اجتمع بشيوخ المعاهد النموذجية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية.

و أكد الوكيل الشرعى على تفعيل الوسائل التعليمية، والتعلم النشط، لجذب الطلاب وتشجيعهم على الحضور، وكذلك الأنشطة الطلابية، كما تم التأكيد على التجهيز والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمتابعة الفعالة والمستمرة لجميع المعلمين، وإنهاء كافة المناهج الدراسية قبل نهاية شهر ديسمبر، وإلغاء كافة مجموعات التواصل الاجتماعى بين المعلمين وأولياء الأمور، وتحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور بكل معهد.

 

 

 

 


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