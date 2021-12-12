اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منتخب جامعة الإسكندرية للسلاح يفوز بالمركز الأول طالبات فى بطولة الجامعات المصرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:09 م
منتخب جامعة الإسكندرية للسلاح يفوز بالمركز الأول طالبات فى بطولة الجامعات المصرية فريق السلاح بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاز فريق السلاح طالبات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي 49 على باقى الجامعات المشتركة.
 
 
كما فاز فريق الطلاب لفريق السلاح بالمركز الثانى ترتيب عام بالمسابقة وفازت أيضا جامعة الإسكندرية بالمركز الاول فى بطولة الشهيد الرفاعى فى نسخته ال49 للشطرنج طلبه وطالبات التى استضافتها جامعة المنوفية .
 
وجاءت النتيجة بفوز الطالب ادهم فوزى جامعة الإسكندرية بالمركز الاول يليه الطالب ماركت ياسر بجامعة عين شمس والمركز الثالث جاء الطالب محمد رزق بجامعة المنوفية.
 
بينما جاءت نتيجة المسابقة طالبات بفوز الطالبة سارة عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثانى زينب عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثالث مارى وجيه جامعة اسيوط.
 
 
وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وشارك فيها 70 طالب من 23 جامعة ونظمها الاتحاد الرياضى المصرى بالتعاون مع جامعة المنوفية.
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الجامعات

جامعه الاسكندريه

فريق السلاح

طالبات جامعة الاسكندرية

بطولة الجامعات المصرية

الشهيد الرفاعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة