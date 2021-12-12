اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لخدمة أهداف التنمية الثلاثاء

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:49 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لخدمة أهداف التنمية الثلاثاء مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع شركة ازرى شمال افريقيا للعام السابع على التوالي؛ مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية تحت عنوان (نظم المعلومات الجغرافية لخدمة أهداف التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030)، وذلك الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء 14 ديسمبر، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يتناول المؤتمر نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، وذلك من خلال حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال نظم المعلومات الجغرافية فى مصر، بالإضافة إلى عروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية. ويسبق أعمال المؤتمر ورش عمل عبر الإنترنت فى مجال نظم المعلومات الجغرافية تستهدف الطلاب والدارسين للتدريب على أهم التقنيات الحديثة التى وصل إليها العلم.

كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التى استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال المشاركة فى مسابقة رسم الخرائط الرقمية التى كانت قد أقيمت للطلبة والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة.

 

 


مكتبة الاسكندرية

شمال افريقيا

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نظم المعلومات الجغرافية

التنمية المستدامة

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