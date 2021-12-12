مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 4 من إيطاليا وألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 8 رحلات طيران، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم أن من بين وصول اليوم رحلة واحدة داخلية و7 رحلات دولية، بينهم رحلتين من إيطاليا ورحلتين من المانيا ورحلتين من أوكرانيا ورحلة من ملادوفا.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من امس السبت وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .