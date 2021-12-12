اليوم السابع
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مستشفى المنيا الجامعى تستقبل شاب مجهول الهوية بادعاء سقوطه من القطار

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:27 م
مستشفى المنيا الجامعى تستقبل شاب مجهول الهوية بادعاء سقوطه من القطار إسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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استقبلت مستشفى المنيا الجامعى شاب فى العشرين من عمره، مصاب بكدمات وكسور، إدعاء سقوطه من القطار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتجرى الأجهزة الأمنية وتحرياتها لكشف هوية المصاب ،لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا من مستشفى المنيا الجامعى يفيد وصول شاب فى العشرين من عمره ،بدون أوراق ثبوتية وبه كسور وكدمات إدعاء سقوطه من أحد القطارات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لكشف هوية المصاب، وسبب الإصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة .

وكانت محافظة المنيا شهدت 3 حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة 12 شخص تم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج.

 


مديرية الامن

السكة الحديد

مستشفى الحامعة

اخبار المنيا

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