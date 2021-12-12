مدير المركز الثقافى الروسى ومحافظ الإسكندرية يفتتحان تمثال كاتب روسى أمام الاستاد

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تمثال الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف (1905-1984) وذلك أمام استاد الإسكندرية، بحضور أعضاء الآلية الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر .

ويعتبر تمثال الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف من أعمال الدكتور أسامة السروى، وسيتم افتتاح التمثال بحضور مدير المركز الثقافى الروسى ووفد مصاحب له من القنصلية الروسية بالإسكندرية.

وأكد مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية على التعاون الوطيد بين فى كافة المجالات منها الثقافية والفنية بين البلدين وسعيد بتوليه هذا المنصب بمحافظة الإسكندرية المميزة التى بها العديد من الفنون والثقافات المختلفة.

يذكر أن الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1965، عن رواية " الدون الهادىء" واستغرقت الرواية فى كتابتها 12 عاما وتم ترجمتها إلى اللغة العربية عام 1998 على4 أجزاء، كما أنه روائى مميز بدأ الكتابة وعمره 12 عاما فى سن مبكر، وأول كتاب نشره هو "حكايات الدون" وهى عباره عن مجموعة قصص قصيرة عام 1926.