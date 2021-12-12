اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بمركز لقاح فيروس كورونا فى قرية باروط.. فيديو

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:36 م
محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بمركز لقاح فيروس كورونا فى قرية باروط.. فيديو محافظ بني سويف يتفقد مركز لقاح كورونا
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لتفقد سير العمل فى حملة التطعيم بلقاح كورونا بقرية باروط، ضمن مراكز التطعيم الثابتة التى خصصته مديرية الصحة للتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين.

 

وتابع المحافظ، خلال زيارته للوحدة الصحية بالقرية، جانبا من أعمال الحملة، للاطمئنان على سير منظومة العمل والتقى عددا من المترددين على المنفذ لتلقى اللقاح، مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقى اللقاح "جرعة أولى أو ثانية" مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين.

ووجه المحافظ بدراسة التوسع فى تشغيل منافذ ومراكز ثابتة لتلقى لقاح كورونا بالمجالس القروية الأم، بالتنسيق مع مديرية الصحة، للتيسير على المواطنين فى الحصول على اللقاح وتفاديا للزحام أو التكدس أثناء توافد المواطنين لتلقى اللقاح، وذلك بالتوازى مع التوسع فى توجيه مزيد من الفرق الطبية المتنقلة، لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، فيما يتعلق بالتأكد من حصول المواطنين على إحدى لقاحات كورونا كشرط للسماح بدخول المصالح والجهات الحكومية للحصول على الخدمات المقدمة لهم رافق المحافظ خلال الزيارة :الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.

 

محافظ بنى سويف يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا بقرية باروط (1)
محافظ بنى سويف يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا 

 

محافظ بنى سويف يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا بقرية باروط (2)
محافظ بنى سويف

 

محافظ بنى سويف يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا بقرية باروط (3)
محافظ بنى سويف يتفقد مركز لقاح فيروس كورونا بقرية باروط 

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