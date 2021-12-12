محافظ الوادى الجديد يبحث مشروع وقف النخيل مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور عبد الفتاح البربري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية.

وبحث الزملوط خلال اللقاء موقف المشروعات الخيرية والتنموية التي تنفذها الجمعية بالمحافظة لصالح الحالات الأولى بالرعاية المستفيدة من خدمات الجمعية، وما تم تنفيذه بمشروع وقف النخيل في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة لرئيس مجلس الإدارة تقديراََ لجهود الجمعية والدعم والتعاون المتواصل لخدمة أبناء المحافظة.

وكان مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد وقعا مؤخرا بروتوكول تعاون مشترك لزراعة ألف فدان بأشجار النخيل، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة وذلك بحضور المستشار حسن أبو صليب، نائب الأمين العام ورؤساء مراكز المحافظة الخمس ومحمد أحمد، مشرف عام الداخلة، وعادل آدم مشرف عام الخارجة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدور الجمعية الشرعية وجهودها فى تنمية الإنسان ورعايته، وقرر المحافظ منح الجمعية الشرعية تخفيضات فى الإيجار وتسهيلات فى التملك وقدم لها العديد من الامتيازات.

من جانبه، أعرب الأمين العام عن سعادته بالإنجازات التى تحققت فى مشروعات الجمعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى تأكيدًا لتوجه الجمعية الشرعية نحو التنمية المستدامة وإحياء لمشروع الوقف الإسلامى بمفهومه الشامل.

وأكد الأمين العام أن الجمعية الشرعية تستهدف تحقيق جملة من المعانى المهمة من توقيع هذا البروتوكول، منها: التطبيق العملى لمفهوم "عمارة الأرض"، العمل على توفير فرص عمل للشباب ولغير القادرين وعدم الاكتفاء بتقديم إعانات لهم، إحياء مفهوم "الوقف الإسلامي"، والذى كان له دور كبير فى تشييد صرح الحضارة الإسلامية.