محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف بمدخل مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سير العمل بعدد من الخدمات، بمركزى سمالوط والمنيا ، وذلك خلال جولة تفقدية بالمركزين، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، أحمد راشد رئيس مدينة سمالوط.

المحافظ تابع، أعمال الرصف الجارى تنفيذها بمدخل مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط ، والذى تنفذه وحدة الرصف بالمحافظة بحضور المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، حيث تم إنشاء مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 5 محافظات وهى (المنيا / بنى سويف / الفيوم / أسيوط / الوادى الجديد).

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء موقف لسيارات الأجرة بمركز سمالوط ،والمخصص له قطعة أرض على مساحة أكثر من 4 آلاف متر بطريق مصر أسوان الزراعي، وستضم سيارات (القاهرة- المنيا- قرى الغروب).

وتفقد "القاضي" خلال جولته بمدينة المنيا ، أعمال إنشاء "حاجز أمان" بمنتصف طريق مصر – أسوان الزراعي، وأعمال دهان البلدورات وتنفيذ حملات النظافة، مناشداً المواطنين باستقلال كوبرى المشاة المحدد لمرور المواطنين حفاظا على سلامتهم، كما تم ضبط إحدى سيارات الفان الغير مرخصه، حيث وجه المحافظ باستخراج التراخيص الخاصة بعمل تلك السيارات تجنبا لعدم التعرض للمساءلة القانونية.