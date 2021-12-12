محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

الفيوم رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على سير الأعمال بها، مؤكداً سرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، والعمل بروح الفريق الواحد وترشيد الإنفاق حفاظاً على المال العام، فضلاً عن رصد التداخلات ومعوقات التنفيذ ـ إن وجدت ـ لتلافيها ووضع الحلول العاجلة لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ومسئولى الهيئات والأجهزة، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ووفد جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومنسقى مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم، ومسئولى المكاتب الهندسية والشركات المنفذة للأعمال، وعدد من مديرى العموم المعنيين بالديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية.

وأوضح الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة أن الاجتماع تناول، استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على آليات العمل ونسب التنفيذ بها والمعوقات إن وجدت، إضافة للعمل على وضع آليات إيجابية لتلافى الملاحظات الخاصة بتنفيذ الأعمال أو عدد العمالة، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات من جهة ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، فضلاً عن متابعة الإجرءات التى تم اتخاذها من قبل الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قبل مسئولى دار الهندسة.

وأضاف معاون المحافظ، أنه تم متابعة نسب التنفيذ بمشروعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والأبنية التعليمية، والري، والمجمعات الخدمية والزراعية، فضلاً عن مراكز الشباب والرياضة، وأعمال الطرق والكباري، ورصد أهم المعوقات التى تواجه بعض الأعمال الإنشائية بمراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها، من خلال الرؤية التكاملية الواضحة بناءً على الدراسة العلمية وإشراف المتخصصين تبعاً للمقاييس الفنية والهندسية، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم أكد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها فى مواعيدها المقررة، لخدمة الأهالى بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة تحريك الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، والعمل بروح الفريق الواحد والاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة المصرية على أرض المحافظة، وترشيد الإنفاق حفاظاً على المال العام، مع توفير الخدمات للمواطنين لحين الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال توفير الأماكن البديلة لأداء الخدمات، مشيراً إلى أنه يجرى الاستعداد لدخول قرى مركزين آخرين من مراكز المحافظة بالمرحلة الثانية تبعاً للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.