محافظ الغربية يحيل مواطنا إلى النيابة العامة لبنائه بالمخالفة على أرض زراعية

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إحالة رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف منى صالح رئيس المدينة، أحد المواطنين إلى النيابة العامة وذلك عقب قيام مجلس المدينة بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص على أرض زراعية، حيث تم تنفيذ إزالة فى المهد للمبنى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة المكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بصيانة التالف من الأعمدة، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وصيانة وشد الأسلاك الكهربائية للأعمدة وتركيب كشافات جديدة ليد باشناواي.

وفى ذات السياق، قام حى أول طنطا بأعمال الصيانة الدورية وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق الحي، وتم صيانة وتركيب كشافات ليد أمام محطة الأوتوبيس وشارع عبد المنعم رياض، كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بصيانة وتركيب خلية ضوئية بشارع المدارس بشوبر وتركيب عوازل على خط الإنارة، فى حين قام حى ثان المحلة الكبرى بحمله لتجهيز غرف التلفونات ورفع كفاءة الأغطية وصيانة أعمدة الكهرباء حرصاً على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عاليه الجودة.