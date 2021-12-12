محافظ الشرقية يطالب بإعداد تقرير عن القرى المحرومة من الخدمات لإدراجها بحياه كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، وممثلاً عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الشركة والهيئة لإسراع الخطى فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم توجيه الدعم وتكثيف الأعمال لصالح المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والبالغ عددها 187 مشروعا، لافتاً إلى أن المحافظة تضم 509 قرية منها 117 قرية مخدومة بالصرف الصحى و187 جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى بها و204 قرية غير مخدومه بنسبة تنفيذ 60 % ، بما يتماشى مع السياسه العامة للدولة فى نسبه تنفيذ المشروعات وتغطية وخدمة جميع المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير وافٍ موضح به القرى المحرومة من الخدمات ليتم إدراجها ضمن مشروعات حياه كريمة بمرحلتيها الثانية والثالثة لإقامة محطات معالجة ومياه شرب وروافع وتوسعات فى مشروعات قائمة وإحلال وتجديد الأخرى والتنسيق فى ذلك مع رؤساء المراكز لتوفير الأراضى اللازمة لها وإعداد خطة عمل محدده وذلك لتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى نهاية الإجتماع وجه المحافظ بضرورة الإستفادة من المحطات التى لم يكتمل إنشاؤها وعددها 4 محطات مياه شرب وصرف صحى وذلك توفيراً للمال والوقت والجهد وتوفير خدمات سريعه للمواطنين وتحقيق الإستفاده القصوى من تلك المشروعات تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.