الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال منظومة جمع القمامة من المنازل بنطاق حى غرب المنصورة، من خلال الشركة القائمة على تنفيذ منظومة الجمع بنطاق الحى بمدينة المنصورة.

وشملت أعمال المنظومة إلى جانب أعمال الجمع المنزلى القيام بزراعة أشجار ونباتات وأعمال الرى لها بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش، كما تم رفع الأتربة بمناطق كوبرى عبد السلام عارف، واستمرت عمليات الكنس ورفع الأتربة بشارع الخلطة الأسفلتية بجوار سور الأمن المركزى ومنطقة كوبرى عبد السلام عارف.

وأكد المحافظ، أن منظومة الجمع من المنازل تستهدف الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الصناديق من الشوارع وتجميل الشوارع للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة المنصورة العريقة.

وناشد مختار أبناء مدينة المنصورة بضرورة التعاون الكامل مع فرق عمل منظومة الجمع الجديده لتحقق أهدافها والالتزام بدفع الرسوم المقرره شهريا وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع اليومي.

وكلف المحافظ المحاسب نادر محى رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة و فهمى علام مدير المتابعه بالجهاز وكافة أعضاء الجهاز بالمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لأعمال شركة جمع القمامة من المنازل وتلقى الشكاوى من المواطنين والتأكد من المرور على كافة المنازل بنطاق حى غرب لجمع القمامة منها.



جانب من أعمال التنظيف



الجمع المنزلى للقمامة