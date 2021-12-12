محافظ البحيرة: ننسق لتطعيم 90% من المواطنين بلقاح كورونا خلال أسبوعين

البحيرة - ناصر جودة

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء الشركات وعمداء الكليات لمتابعة الموقف الخاص بتلقى المواطنين والعاملين للقاح فيروس كورونا والجهود الخاصة فى هذا الشأن وتذليل ما يعترضها من عقبات لزيادة المعدلات.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال التوسع فى تطعيم جميع المواطنين والعاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث أى تزاحم.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف وزيادة عمل الفرق والحملات والوصول إلى كافة المناطق، وكذا التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة للوصول إلى تطعيم بنسبة 90% من إجمالى عدد المواطنين خلال أسبوعين.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات للتعريف بأهمية الحصول على التطعيم وسرعة الاقبال والتسجيل لتلقى اللقاح والتنسيق مع الأزهر والأوقاف والكنيسة لزيادة التوعية بأهمية التطعيم حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه بإلزام جميع العاملين بالديوان العام والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والمصانع والشركات بتلقى اللقاح، مع الالتزام بتطبيق قرار منع دخول العاملين والمواطنين لأى جهة إلا من حصل على جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو شهادة pcr حديثة.

وناشد "آمنة" مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والالتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى .



اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية