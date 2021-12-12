اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:37 م
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محافظ الإسكندرية : إزلة تلوث بحرى ناتج عن سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:53 م
محافظ الإسكندرية : إزلة تلوث بحرى ناتج عن سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة إعدام اللحوم الطافية بشاطئى ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن، مؤكدا على ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أي منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
ووجه الشريف بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
 
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (1)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (1)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (2)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (2)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (3)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (3)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (4)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (4)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (5)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (5)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (6)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (6)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (7)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (7)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (8)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (8)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (9)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (9)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (10)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (10)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (11)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (11)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (12)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (12)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (13)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (13)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (14)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (14)

سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (15)
سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (15)
 
 
 

 


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