محافظ الإسكندرية : إزلة تلوث بحرى ناتج عن سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر

ووجه الشريف بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومتابعة إزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات، وكذلك قيام الجهات المختصة بتحديد مصدر التلوث، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (1)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (2)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (3)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (4)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (5)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (6)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (7)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (8)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (9)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (10)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (11)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (12)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (13)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (14)



سقوط حاوية لحوم فى مياه البحر (15)