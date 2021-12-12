محافظ أسيوط يعلن حل أزمة مزارعين استمرت 15 عاما بتشغيل ترعة لرى أراضيهم

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لرى أسيوط نجحت فى إزالة تعدى بالردم على نهاية ترعة جنابية باقور الثانية وإعادة فتحها مرة أخرى بطول 250 متر لتصل المياه إلى نهاية الترعة لرى ما يقرب من 100 فدان كانت تروى ارتوازى منذ 15 عام.

وذلك ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع الموارد المائية والرى فى إزالة كافة التعديات على المجارى المائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط أن التعدى على المجارى المائية والترع خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن تنفيذ الإزالات حفاظًا على الرقعة الزراعية مشيرا إلى إستمرار حملات الإزالة والتصدى بكل حسم لظاهرة التعدى على أراضى الرى والترع والمصارف والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون حفاظًا على هيبة الدولة وفرض القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الهدف من إزالة التعديات على المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لرى أسيوط المهندس عمر سيف النصر أن إدارة رى أسيوط بالتنسيق مع هندسة رى أبوتيج بمشاركة المهندس مصطفى سعد مفتش رى قبلى والمهندسة فاطمة عباس مدير أعمال تفتيش قبلى والمهندسة منار مدير هندسة أبوتيج نجحت فى إعادة فتح نهاية ترعه جنابيه باقور الثانية بطول 250 متر وإعادة ربط نهاية الترعة بمصب النهاية على المصرف والبدء فى تأهيلها وتبطينها خلال أسبوعين ويأتي، ذلك ضمن خطة الإدارة العامه لرى أسيوط بسرعه إعاده فتح نهايات المجارى المائية المردومة وتوصيل مياه الرى للزراعات المرتب ريها على هذه الاحباس، لافتا إلى أن الإدارة خلال أقل من شهرين قامت بفتح 8 مجارى مائية مردومه بأطوال 4 كيلو متر وجارى حاليًا تأهيل هذه الأحباس.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع الرى لإزالة كافة التعديات على المجارى المائية وشبكة الترع والمصارف يهدف للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية والمرور المستمر لمنع التعدى عليها مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.