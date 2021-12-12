محافظ أسوان يعلن المشاركة فى المعرض الأفريقى للصناعات الغذائية فوود أفريكا

أسوان – عبد الله صلاح

تشارك محافظة أسوان فى المعرض الأفريقي للصناعات الغذائية فوود أفريكا 2021 والذى يقام فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجارى، من أجل الإستثمار الأمثل لأكثر من 2 مليون نخلة من خلال نقل التجارب والمشروعات الناجحة فى صناعات ومنتجات التمور المختلفة.

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأهمية الإطلاع على الأجنحة المشاركة لتبادل الخبرات والرؤى مع المتخصصين ضمن مشاركة المحافظة في أحد أهم المعارض الدولية المتميزة بإعتبارها الباب الملكى على الأسواق الأفريقية.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مشاركة المحافظة في هذا المعرض التجارى الدولى المتخصص في الصناعات الغذائية و الزراعية على مستوى القارة الأفريقيه يتواكب مع السعي المستمر لجذب فرص إستثمارية جادة تعمل على تحقيق التنمية البشرية لزيادة الدخل والمستوى المعيشى لمواطنى أسوان. والجدير بالذكر بأن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية تنتمى إلى 28 دولة تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ، وبالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز التمثيل التجارى.