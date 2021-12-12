محافظا الغربية وكفر الشيخ يتابعان أعمال رفع كفاءة طريق طنطا- كفر الشيخ

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى طنطا- كفر الشيخ ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين المحافظتين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظتين.

وتابع محافظ الغربية جولته بفقد أعمال النظافة ودهان أعمدة الكهرباء ورفع كافة المخلفات بطريق ( طنطا- القاهرة الزراعي، طنطا- كفر الشيخ الدولى وطنطا اسكندرية الزراعى )، واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف منطقة التجنيد بحى أول طنطا.



جانب من الرصف