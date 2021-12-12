ما هي السعرات الحرارية؟.. اعرف كيف يكون مفيدًا في إنقاص الوزن

كتب -مروة هريدى

السعرات الحرارية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كجم من الماء بمقدار 1 %، يجب أن يستهلك الرجل العادي ما يقرب من 2500 سعرة حرارية في اليوم ، بينما يجب أن تستهلك المرأة 2000 سعرة حرارية ومع ذلك ، يعتمد هذا على عدة عوامل ، مثل العمر والجنس ومقدار النشاط البدني، وليس من المستغرب أن تحتاج رياضية تبلغ من العمر 25 عاما إلى سعرات حرارية أكثر من الرجل البالغ من العمر 80 عامًا مع القليل من النشاط البدني، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن اعرف كيف يكون مفيدًا في إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



السعرات الحرارية

السعرات الحرارية ودورها في إدارة الوزن

على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تؤثر على لعبة السعرات الحرارية بأكملها ، إلا أنه غالبا ما يلاحظ أن الشخص الذي يشاهد مدخوله، تناولها يكون أكثر حرصا بشأن ما يأكله ومقدار تناوله لذلك ، من المفيد دائما قياس استهلاك السعرات الحرارية من أجل اتخاذ خيارات غذائية صحية، إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق ، فسيتم تخزين الفائض على شكل دهون ونفس الشيء، إذا استمر لفترة طويلة ، فسوف يصيبك بالسمنة والعكس صحيح للحفاظ على الوزن ، تحتاج إلى حرق عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.



السعرات الحرارية

كما يحتوي ملف تعريف الارتباط متوسط ​​الحجم برقائق الشوكولاتة على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبا مثل كوب من الحليب كامل الدسم، لكنك لست بحاجة إلى خبير ليخبرك أي منها مليء بالعناصر الغذائية، على الرغم من أن النظام الغذائي الذي ينقص السعرات الحرارية هو ما تحتاجه لإنقاص الوزن ، ومراقبة ما تأكله ، إلا أن قيمته الغذائية مهمة بنفس القدر، كما تختلف كمية الطاقة المستخرجة من مادة غذائية من شخص لآخر.