قبل أعياد الميلاد.. جولة فى شوارع الإسكندرية لرصد أسعار أشجار الكريسماس وبابا نويل

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى تليفزيون اليوم السابع، جولة فى شوارع الإسكندرية لرصد أسعار أشجار الكريسماس وبابا نويل، قبل أعياد الميلاد والتى تبدأ فى 25 ديسمبر الجارى للأقباط الكاثوليك و7 يناير للأقباط الأرثوذكس، حيث بدأ الإقبال على شراء زينة الكريسماس مبكرا منذ بداية شهر نوفمبر ومستنر حتى حلول العيد .

وتراوحت أسعار شجرة الكريسماس من 400 جنيه وحتى 1200 جنيه، وفقا لحجم وطول الشجرة، وجاءت بأشكال مختلفة وإضافة الألوان لها مثل الأبيض تعبيرا عن تساقط الثلوج فى هذا الوقت من العام .

كما جاءت أشكال جديدة من بابا نويل، وأحجام مختلفة مثل بابا نويل الذى يحمل فانوس، وبابا نويل الصاعد على السلم وبابا نويل المتحرك بالإضاءة، وتراوحت أسعاره من 400 حتى 200 جنيه وفقا للحجم .

وجاءت زينة شجرة الكريسماس بأشكال مختلفة أيضا، حيث الكرات الملونة بالأحمر والأخضر والأزرق، والنجمة، وكذلك قباعات بابا نويل الثابت منها والمتحرك، وأوراق الزينة على أشكال وجه بابا نويل وبألوان زاهية مختلفة.