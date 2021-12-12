قاوم الحرامى حتى الموت.. لقاء مع أسرة الطفل شهيد الرجولة بقنا (فيديو)

قنا - صابر سعيد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر مع أسرة الطفل شهيد الرجولة، الذي لقى مصرعه على يد عاطل بعد سرقته وذبحه وإلقائه في الزراعات بقنا.

وقال عبد الله إبراهيم، والد الطفل لـ"اليوم السابع"، إن طفله في الصف الثاني الإعدادي، وكان يخرج منذ الصباح لبيع الخضراوات لمساعدة أسرته والبحث عن رزقه اليومي.

وأوضح إبراهيم، أن طفله محبوب من الجيران والأسرة ولم يشتكي منه أحد، وفي يوم الحادثة أوهمه المتهم أنه بحاجة إلى رفع الكنب بالحديقة بمقابل مادي، وقام بسرقته ثم ذبحه والقائه.

وطالب والد الطفل، بالقصاص العاجل ومحاسبة المتهم في وقت سريع مثل سفاح الإسماعيلية ، مقدما الشكر لرجال الأمن بقنا والذين توصلوا إلي الجاني في وقت سريع لم يتعدى 24 ساعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته بالقرب من قرية المصالحة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته بالقرب من قرية المصالحة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك بغرض سرقة مبلغ مالي منه أثناء عودته من العمل في بيع الخضراوات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهم.