غلق ورشة و تحرير 30 محضر ورفع 132 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 30 محضر عدم ارتداء كمامة ومحاضر بيئية عبارة عن:

- 15 محضر عدم ارتداء كمامه و7 محاضر بيئة ومصادرة 10 شيش بدمنهور.

- 8 محاضر لعدم ارتداء كمامة وغلق ورشة نجارة مخالفة بكوم حمادة.

كما تم رفع 62 حالة طريق إشغال مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 30 حالة بالدلنجات و 32 حالة برشيد، إزالة 70 حالة إشغال طريق مخالف بابوحمص.