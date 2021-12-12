غلق طرق السفر ببورسعيد بسبب الشبورة المائية

بورسعيد - محمد عزام

أغلقت إدارة المرور بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الطرق المؤدية لعدد من المحافظات المجاورة لبورسعيد "السفر"، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة.

شهدت الطرق المؤدية لمحافظة بورسعيد، وجود الشبورة المائية الكثيفة مما حال بين رؤية المواطنين للطريق وتم غلق مؤقت له حفاظاً على الأرواح من التعرض لخطر الحوادث.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً أوضحت فيه أن حالة الطقس اليوم، هي طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وبارد ليلا.

وأشار البيان إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين .