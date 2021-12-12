عيد ميلاد متحف الأقصر الـ46.. جولة ساحرة وسط التماثيل والتحف الفرعونية

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا داخل متحف الأقصر فى الذكرى 46 لافتتاحه، حيث يحتفل المتحف اليوم الأحد، بعيد ميلاده وسط حالة من الفرحة والبهجة بين العاملين بالمتحف.

وتحتفل محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بالذكرى 46 لافتتاح أحد أهم وأكبر المتاحف بالمحافظة وهو "متحف الأقصر"، والذى تم افتتاحه رسمياً فى يوم 12 ديسمبر عام 1975 فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع ضيفه رئيس جمهورية فرنسا وقتها، فاليرى جاسيكار دى ستان، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض المؤقت بالتعاون مع البعثة الأمريكية بجبانة العساسيف بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر والمتحف ومعابد الأقصر المختلفة.

ومن المقرر أن يشهد المتحف مساء اليوم الأحد، فعاليات مميزة بافتتاح معرض أثرى مميز، حيث يقول الدكتور علاء حسين مدير متحف الأقصر، أنه يعتبر المتحف أكبر وأضخم صرح تاريخيى يقع على كورنيش النيل، ويعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة، فهو يجمع المئات من القطع الأثرية والعملات نادرة وغيرها من تاريخ الحضارة الفرعونية على مر العصور.

ويضيف مدير متحف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه شهد المتحف أول وأكبر عملية تطوير للمتحف عام 1984 بإقامة عرض داخلى مكان العرض القديم، ثم افتتح الرئيس الأسبق حسنى مبارك قاعة الخبيئة عام 1992، وآخر تطوير كان لعمل توسعة ثانية للمتحف من خلال إقامة قاعة "مجد طيبة" عام 2004 ليضم مجموعة أخرى من القطع الأثرية شديدة التميز منها الملك محارب حور محب وزوجته موت نجمت، وكان يضم 376 قطعة من المقتنيات النادرة لأسرات فرعونية عدة، جميعها تم عرضها بدقة وعناية كبيرة حسب التسلسل الزمني، وأضيفت إليها مئات القطع الجديدة، وكذلك عدد كبير من القطع الموجودة فى مخزنه ومحل الهدايا الخاص فى مدخله.



14-متحف-الأقصر-يضم-الآلاف-من-القطع-الساحرة



احد-التماثيل-البدعية-داخل-المتحف



احد-التماثيل-البديعة-داخل-المتحف_1



احدي-اروقة-متحف-الاقصر-المميزة



احدي-القطع-النادرة-داخل-المتحف



احدي-المقتنيات-داخل-متحف-الاقصر



الدكتور-مصطفى-وزيري-يشرح-قيمة-وتاريخ-متحف-الأقصر



الذكرى-46-على-إفتتاح-متحف-الأقصر



الملك-منتوحتب-الثالث-على-هيئة-اوزير-داخل-المتحف



المومياوات-المحفوظة-داخل-المتحف



أمين-الأعلى-للآثار-داخل-المتحف



تابوت-الملكة-تاوسرت-بعد-إعادته-لمتحف-الأقصر



تابوت-مميز-داخل-متحف-الاقصر



تحف-المراكب-الفرعونية-داخل-المتحف



تمثال-الإلهة-حتحور-فى-متحف-الأقصر



تمثال-راس-البقرة-الذهبى-داخل-المتحف



توابيت-مميزة-داخل-متحف-الاقصر



رأس-إخناتون-داخل-المتحف



راس-اخناتون-داخل-متحف-الاقصر



زيارات-أمين-الأعلى-للآثار-للمتحف-لمتابعة-التطوير-ودعمه



سحر-الحضارة-الفرعونية-تتجمع-داخل-متحف-الأقصر



سحر-خاص-لتماثيل-القدماء-المصريين-بالمتحف



قاعة-مدخل-المتحف



قطع-تراثية-نادرة-داخل-متحف-الأقصر



لوحة-تاريخية-داخل-متحف-الاقصر



لوحة-نادرة-داخل-متحف-الاقصر



متحف-الأقصر-أكبر-مجمع-للقطع-الأثرية



متحف-الأقصر-يحتفى-بمرور-46-عام-على-إفتتاحه-بكورنيش-النيل



مدخل-قاعات-متحف-الأقصر



مومياء-محفوظة-داخل-متحف-الأقصر