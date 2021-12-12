عمره 62 سنة وبيرفع 110 كيلو.. الكابتن هاشم أثبت أن العمر مجرد رقم.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الكابتن هاشم عيسى، صاحب الـ 62 عاما، والذى أكد أن العمر مجرد رقم فى البطاقة، وأنه يمكن تحقيق المستحيل فى اى سن كان صغير أو كبير، والذى حصل مؤخرا على ذهبية بطولة منطقة الشرقية للقوة والتى شارك فيها ما يزيد عن 600 متسابق من جميع محافظات مصر، وكان هو أكبرهم إلا أنه كان أولهم وارز البطولة.

وقال الكابتن هاشم عيسى خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، إنه بدأ فى الإتجاه للعب رياضة رفع الأثقال فى الثلاثينيات من عمره، وذلك عن طريق المصادفة، بعدما شاهد نجل شقيقه يلعب هذه الرياضة، وبالفعل بدأ فى عشق هذه الرياضة وممارستها على مدار سنوات متتالية، إلى أن بدأ المشاركة فى البطولات على مستوى المحافظة، ثم على مستوى القاهرة الكبرى وبعدها على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه حصل على الميدالة البرونزية فى بطولة المحافظة لرفع الأثقال والتى كانت بمثابة دافعة قوية له فى تحقيق بطولات والاستمرار فى هذه الرياضة، ثم بعدها حصل الميدالية فالفضية فى بطولة القاهرة الكبرى، ثم الذهبية على مستوى الجمهورية لألعاب القوة ورفع الأثقال، ومؤخر الأسبوع الماضى حصل على ذهبية بطولة منطقة الشرقية للقوة والتى شارك فيها ما يزيد عن 600 متسابق من جميع محافظات مصر.

وأوضح، أن الرياضة هى قوام الإنسان وأن عشق الرياضة اصبح يجرى فى دمائه، وأنه لم يلق بالا لأية مقولات قد تثبط همته وحبه لها، قائلا "عمرى ما استمعت للمقولات المحبطة على العكس رميتها وراء ظهرى، وعرفت أنى ماشى صح، وهحقق حاجة صح وقد كان، والحمد لله انتشرت اللعبة فى القرية والقرى المحيطة وزاد حب الشباب لها".