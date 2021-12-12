طقس قنا الآن.. أجواء غائمة والجو معتدل على مختلف الأنحاء.. لايف

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.

وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة.