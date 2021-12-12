اليوم السابع
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طقس قنا الآن.. أجواء غائمة والجو معتدل على مختلف الأنحاء.. لايف

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:30 م
طقس قنا الآن.. أجواء غائمة والجو معتدل على مختلف الأنحاء.. لايف طقس قنا
قنا صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا والتي شهدت طقس غائم وأجواء باردة على مختلف الأنحاء، وشهدت المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم طقس غائم  ومعتدل وبارد في الساعات الأولى من اليوم. 
 
 
وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة. 
 
وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة. 
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، وهذا بيان بدرجات الحرارة:
 
القاهرة العظمى 25 والصغرى 15.
الإسكندرية العظمى  22 الصغرى 13.
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12.
سيوة العظمى 19 والصغرى 9.
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.
دمياط العظمى 22 والصغرى 13.
الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14.

 


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