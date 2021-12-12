طقس الغربية .. شمس ساطعة على ضفاف النيل ونشاط خفيف للرياح.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا اليوم الأحد، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية وتحديدا من منطقة كورنيش النيل الرابط بين محافظتى الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم شمس ساطعة على ضفاف النيل ونشاط خفيف للرياح.

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل فى نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أى أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.