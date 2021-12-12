طقس البحر الأحمر.. هدوء البحر ورواج فى الرحلات البحرية ومواقع الغوص.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد طقس البحر الأحمر اليوم حالة من الهدوء في حالة البحر الأحمر، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مع شبورة مائية تظهر اعلي سطح البحر، فيما شهد شواطئ مدينة الغردقة خالية من الهدوء.

بينما شهدت الحركة البحرية بالبحر الأحمر رواج سياحي بحري حيث ابحرت اللنشات البحرية في الساعات الاولي من الصباح الي مواقع الغوص والجزر البحرية التي على رأسها جزيرة الجفتون الشهيرة.

بينما شهد موقعي غوص العرق والفانوس اقبال كبير من محبي رياضة الغوص في الغردقة وكذلك تواجد عدد من اللنشات السياحة بالقرب من منطقة قطعة ابو رماده لمشاهدة الشعاب المرجانية بها.