طقس البحر الأحمر.. هدوء البحر ورواج فى الرحلات البحرية ومواقع الغوص.. لايف

شهد طقس البحر الأحمر اليوم حالة من الهدوء في حالة البحر الأحمر، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مع شبورة مائية تظهر اعلي سطح البحر، فيما شهد شواطئ مدينة الغردقة خالية من الهدوء.
بينما شهدت الحركة البحرية بالبحر الأحمر رواج سياحي بحري حيث ابحرت اللنشات البحرية في الساعات الاولي من الصباح الي مواقع الغوص والجزر البحرية التي على رأسها جزيرة الجفتون الشهيرة.
بينما شهد موقعي غوص العرق والفانوس اقبال كبير من محبي رياضة الغوص في الغردقة وكذلك تواجد عدد من اللنشات السياحة بالقرب من منطقة قطعة ابو رماده لمشاهدة الشعاب المرجانية بها.
كان استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس السبت، 115 رحلة طيران دولية وداخلية اغلبها قادمة من المطارات الروسية والاوربية والاوكرانية والبيلا روسية وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.
كما استقبل مطار مرسي علم الدولي أمس السبت 24 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.
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