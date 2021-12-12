طرق الأبواب بقرية بكفر الشيخ فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، واشراف الدكتورة امانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بمشاركة 50 رائدة ريفية ومتطوعة بجميع قرى مركز مطوبس.

كما شهدت الحملة لقاء توعوى بمركز الشباب ببرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، تم خلاله عرض فيلم "بين بحرين"، وناقشت الدكتورة امانى شاكر، مقررة الفرع، المشكلات التى تناولها الفيلم وعلى رأسها قضية الختان، كما ناقشت العديد من القضايا التى تم طرحها خلال اللقاء مثل زواج القاصرات، والعنف الأسرى، والتسرب من التعليم.

وتناولت منال مصطفى، ومنى فضل واعظات بالأزهر، العنف ضد المرأة والختان كمظهر من مظاهر العنف، ورأى الدين فى الختان، وألقت الدكتورة يارا فهمى، مدير المجلس القومى للطفولة والأمومة، الضوء على الخط الساخن للإبلاغ عن قضايا العنف للأطفال، جاء ذلك بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية والخيرية ومركز الشباب ببرج مغيزل.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية بقرية برج مغيزل، قيادات القرية، وأميمة ظريف، وإيمان بشت، وسعيده كامل، عضوات الفرع، ومحمد غريب، وخميس عرفه، وزينب بسيونى، وشاهندا كمال.