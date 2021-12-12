ضبط 4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر في طنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مصنوعة تحت بير السلم ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن بطنطا.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمخازن، خاصة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية لإحكام الرقابة عليها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتم تشكيل حملة مكبرة بقيادة وكيل وزارة التموين، ضمت كلا من جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ مفتش التموين، وتم ضبط4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن بدون ترخيص بطنطا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.