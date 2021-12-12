اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر في طنطا

الأحد، 12 ديسمبر 2021 08:49 م
ضبط 4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر في طنطا أدوية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مصنوعة تحت بير السلم ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن بطنطا.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمخازن، خاصة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية لإحكام الرقابة عليها حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
وتم تشكيل حملة مكبرة بقيادة وكيل وزارة التموين، ضمت كلا من جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ مفتش التموين، وتم ضبط4000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن بدون ترخيص  بطنطا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

تموين الغربية

طنطا

أدوية

مستحضرات تجميل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة