ضبط 4 منشآت صناعية تعمل بدون ترخيص ومخالفين لقانون البيئة ببلبيس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة وبالإشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس بتنفيذ حملة تفتيشية للتفتيش على المنشآت الصناعية بدائرة مركز بلبيس ، وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات وتم تحرير 4 جنح لمنشآت تعمل بدون ترخيص.

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تمثلت في (عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية - عدم التخلص السليم من المخلفات الصلبة) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم مسئولى تلك المنشآت للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي ...

· محضر جنحه لمخزن تابع لشركة بويات رقم (26783) جنح بلبيس لسنة 2021.

·محضر جنحه لمخزن تعبئة مذيبات بترولية رقم (26784) جنح بلبيس لسنة 2021.

·محضر جنحه لمسبك لصهر المعادن رقم (26785) جنح بلبيس لسنة 2021.

· محضر جنحه لمخزن تابع لشركة كيماويات رقم (26782) جنح بلبيس لسنة 2021.