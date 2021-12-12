ضبط مصنع لتصنيع اللحوم بالإسكندرية لحيازته مصنعات اللحوم مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع تصنيع اللحوم لضبط الأسواق فى هذه القطاعات.

وقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، التى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم وذلك لحيازته كميات من مصنعات اللحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر، وقد تم ضبط وتحريز 40 كيلو لحم مفروم، 50 كيلو سجق، 40 كيلو همبرجر، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة، قد قامت بشن حملات تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط تجميع 8 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 400 كجم بأحد المخابز البلدية إنتاج وسط وغرب الدلتا محظور تداولها بالمحافظة، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر بأحد المحمصات بطريق اسكندرية مطروح وذلك لحيازة عدد 250 علبة سجائر مجهولة المصدر.