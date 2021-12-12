ضبط بدال تموينى بتهمة الإستيلاء على المال العام لضربه الوهمى للبطاقات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من تحرير محضرا ضد صاحب محل بدال تموينى بناحية كفر طنبدى مركز شبين الكوم لقيامه بالاستيلاء على المال العام بالضرب الوهمى للبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بإجمالى مبلغ 55819، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتحرير محضر رقم 13655 لسنة 2021 جنح شبين الكوم ضد صاحب محل بدال تموينى بمركز شبين الكوم لقيامه بالاستيلاء على المال العام بالضرب الوهمى للبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بأجمالى مبلغ 55819، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير محضر رقم 28981 لسنة 2021 جنح أشمون ضد صاحب مصنع حلويات بناحية كفر قورص مركز أشمون لإدارته بدون ترخيص وبحوزته كميه قدرها 2.400 طن عسل جلوكوز، 15 اسطوانة بوتاجاز 25 كجم تستخدم فى غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات الرسمية.

كما تم تحرير محضر رقم 13740 لسنة 2021 جنح شبين الكوم ضد المسئول عن مخبز بلدى بناحية منشاة عصام لتصرفه فى كمية قدرها 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم.