صوت من ذهب.."حاتم جودة" ابن الشرقية نجم صاعد فى سماء دولة التلاوة

الشرقية- فتحية الديب

"صوت ملائكي عذب يجذبك من الوهلة الأولى إلى حالة روحانية فى العشق الإلهى..وجهه الملائكى يجعلك تشعر بالراحة التامة عند سماعه يتلو آيات من الذكر الحكيم، لما وهبه الله له من جمال الشكل والخلق وأصبح نموذج يحتذى به بين أطفال وشباب قريته".

"حاتم جودة" الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي المقيم بقرية خلوة الحّمار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهبه الله جمال الصوت والنفس الطويل، وحرص على تعلم المقامات والتجويد فى سن صغير، ويحرص على مراجعة القرآن بصفة مستمرة وأوضح أنه فطن من طفولته والقرآن يحفظ صاحبه ويرفع من قدره، فأتخذ هذا الطريق.

وقال "حاتم" فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم فى السادسة من العمر، ودرس التجويد فى طفولته، وأنه يحب الاستماع إلى عمالقة دولة التلاوة القديمة أمثال الشيخ الشحات أنور ومصطفى إسماعيل والشيخ راغب مصطفى غلوش و محمد الليثى، ويستمع من دولة التلاوة الحديثة إلى الشيخ محمود صابر والشيخ محمد جودة والشيخ محمود الشحات أنور.

وأردف: أنه بدأ يقرأ فى المأتم بقريته والقرى المجاورة وأول عزاء قرى فيه كان بدعوى من صديق له فى الدراسة فى عزاء سيدة بقرية مجاورة وحصل على أجر رمزى عام 2015 ومن هنا ذاع صيته وبدا يقرأ فى المأتم، وأنه يتخذ من الشيخ محمد الليثى مثل أعلى ويتمنى الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم، وهذا حلمه الأكبر ويسعى لتحقيقه لكى يجوب الوطن العربى قارئ للقرآن.