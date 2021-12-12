شكوى من طفح الصرف الصحى بشارع المدارس بالغردقة.. وشركة المياه ترد

كتبت: شيماء حمدى- البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسل القارئ مخلص نوبي، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح الصرف الصحى وانتشار الرائحة الكريهة والتي يعانى منها الأطفال والكبار خاصة المرضى في شارع المدارس من شارع الفرن المصرى الغردقة ـ قائلا : " نعانى من عدم اكتمال الصرف الصحى واستمرار طفح المجارى والمعاناة للذهاب للعمل والمدارس".

وتواصلت اليوم السابع مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، حيث أكد المهندس محمد عيسي رئيس الشركة، أن هناك مناطق في شارع المدارس مدرجة ضمن مشروعات توسعات الصرف الصحي بمدينة الغردقه الجاري العمل بها و تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي . واضاف ل اليوم السابع ان سيتم اكتمال العمل بالصرف الصحي بمعرفة الهيئة وبالنسبة لطفح المياه يمكن التواصل مع الخط الساخن للشركة لارسال سيارات الشركة وقسم الصيانة بمعرفة سبب طفح المياه على رقم 125 .



الصرف



الصرف



الصرف الصحى

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".